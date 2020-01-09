Malatya’da Üniversite Mahallesi kuruldu

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Malatya’da Üniversite Mahallesi kurulurken, muhtarlık seçimi de 1 Mart Günü yapılacak.

Battalgazi 1.ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yeni kurulan üniversite mahallesine ait muhtarlık bölgesi listeleri 1730 Ocak 2020 tarihleri arasında askıya çıkartılacaktır. İlgili seçim, 1 Mart 2020 pazar günü şehir gösteren mevkiinde bulunan Malatya Anadolu Lisesi’nde 08.0017.00 saatleri arasında yapılacaktır" denildi.

MALATYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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