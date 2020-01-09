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Sarıkamış Şehitleri Malatya'da unutulmadı

İHA

Malatya Battalgazi Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgalinde bulunan doğu illerini geri almak için düzenlenen ve binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı nedeniyle bir anma programı düzenledi.
Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı nedeniyle Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Milliyetçi Harekat Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Aykut Dönmez, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Aykut Dönmez, vatan toprağı için binlerce şehidin verildiğini dile getirerek “Onlar bizim dedelerimizdi, atalarımızdı ve bu duygunun, bu acının taze tutulması millet olarak varlığımızı sürdürebilmemiz noktasında çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor” dedi.
Sarıkamış’ta yaşanan dramın çok büyük bir acı olduğunu belirten Dönmez, “O kadar büyüktür ki bir kısmını anlatmamız bile istenmez” şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Sarıkamış deyince, akla hüzün ve dramın geldiğini dile getirerek amaçlarının geçmişi yargılamak olmadığını, geçmişe bakarak geleceğe ışık tutmak olduğunu söyledi. Güder, “O gün kıt imkanlarla ülkesini savunmak için belki yanlış askeri stratejiler uygulanmış olabilir. Belki evdeki hesap çarşıya uymamış da olabilir. Ama niyet ülkemizi düşmanlardan kurtarmaktır” ifadelerine yer verdi.
Bugün yaptıkları etkinlikte o dönemi tekrar yaşadıklarını anlatan Güder, “İşte bugün geçmişi hazırlatıyoruz. Geçmişi şu an yaşatmak istiyoruz ve geçmişte yaşanan olayları ilerde ki evlatlarımıza taşımak istiyoruz. Bu amaçla bugün bu programımızı gerçekleştirmiş olduk. Tarih tekerrürden ibarettir. Ders alınsaydı, tarih tekerrür eder miydi? Biz, tarihteki yaşanmış olayları ibret kabul ederek, onlardan ders alacağız. Acılarımız daima zaferler doğurmuştur. Acılarımızdan ders alacağız geleceğimizi ona göre tanzim edeceğiz. Ders almalıyız ki yanlış stratejilere sapmayalım. Ecdadımız vatana nasıl sahip çıkmışlarsa bizlerde bugün aynı şekilde sahip çıkacağız. Doğru hedefler belirleyip doğru planlar çerçevesinde rotamızı yol haritamızı kendimize çizmiş olacağız” diye konuştu.
Malatya Valisi Aydın Baruş ise milletleri millet yapan bazı değerlerin bulunduğuna vurgu yaparak, “Bu değerlerin başında tarih süreci içerisinde o milletlerin gösterdiği kahramanlıklar büyük değer tutmaktadır. Destanlar bunların başında gelir. Bir olaya destan denmesinin sebebi o olayda çok büyük fedakarlıklar ortaya konulması canlar verilmesi kanlar dökülmesidir. Ve o olayın bir milletin hafızasında yüreğinde çok büyük izler bırakmasıdır. İşte bizim Türk milleti olarak, büyük bir millet yapan en önemli destanların başında Çanakkale destanı ile birlikte Sarıkamış destanı gelmektedir” dedi.
Konuşmaların ardından Hanımın Çiftliği Şehit Orhan Ünsal ilkokulu öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi ile Sarıkamış Harekatı canlandırıldı. Duygulu anları yaşandığı gecede Battalgazi Belediyesi Musiki Cemiyeti Korosu tarafından da kahramanlık türküleri söylendi.

MALATYA

09 Ocak 2020 Perşembe

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