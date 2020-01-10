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Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, üretimin önemine vurgu yaptı

İHA

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Ülke olarak da daha fazla zenginleşmek için mutlaka ve mutlaka üretim yapısına geçmemiz gerekiyor" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, üretimin önemine vurgu yaptı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Ülke olarak da daha fazla zenginleşmek için mutlaka ve mutlaka üretim yapısına geçmemiz gerekiyor" dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından kariyer ve marka sohbetleri kapsamında düzenlenen ‘ARGE ve Yenilik Ekosisteminin Fikri Mülkiyet Odaklı Dönüşümünde Üniversitelerin Rolü’ konferansına katıldı. Konferansa Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, , Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, akademisyen ve öğrenciler ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını temsilcileri de katıldılar.
İşbirliği protokolü imzalandı
Konferans öncesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Patent ve marka Birimi kurulması konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Üniversitemiz kuruluşunun ikinci yılında, önümüzdeki eğitim yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İşletme ve yönetim Bilimleri Fakültesi ilk öğrencilerini kabul edecektir. Her 3 fakültemize ve ziraat fakültemize yeni açacağımız yeni bölümleri ile birlikte yaklaşık 14 yeni bölüme öğrenci alacağız. Ziraat Fakültemizin şuanda Bahçe Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü aktif olarak bulunuyor. Bu yıl Zootekni Bölümü ile Tarım Ekonomisi Bölümüne de öğrenci alacağız. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Biyomühendislik Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Bölümü’ne, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemizin Görsel İletişim Tasarım Bölümü, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü ve Mimarlık Bölümüne, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemizin İşletme Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ve Konaklama İşletmeciliği Bölümüne öğrenci almayı planlıyoruz. Üniversitemiz temel sloganı; bilim, emek ve özverinin kaliteye dönüştüğü bir üniversitedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi; yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite olma hedefindedir. Bilim, Kalite ve marka hedeflerine aynı doğrultuda yürüyoruz.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Karabulut, “Günümüzde Bilgi teknolojileri rekabet avantajının en önemli kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Bilginin öneminin arttığı bu çağda fikri haklar da her geçen gün değer kazanmaktadır. Bu kapsamda patent, marka, tasarımlar günümüzün ekonomi, kalkınmışlık ve refah düzeyinin göstergeleri olarak görülmektedir. Patent, marka ve tasarımlar ne kadar artıyor ve bu üretime yansıyorsa ekonomide, akademide, bilimde o kadar güçlüsünüz demektir, gücünüz artıyor demektir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu durumun farkında ve sorumluluk almaktadır. Malatya patent, marka, tasarım ve faydalı model konusunda gelişmeye açık bir ilimizdir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin hedeflerinden biriside Malatya’yı bu konuda ilk 10 il arasında yer almasına katkı ve destek sunmaktır. Bu konu bizim için memleket meselesidir. Göreve başladığımda verdiğim mesajlardan birisi şuydu; akademisyenler olarak laboratuvarda da olacağız tarlada da olacağız, atölyede de olacağız demiştim. Üreten ve büyüyen Türkiye için bu gerekliliğe inanıyorum. Çok kısa bir süre önce Türkiye olarak mutluluk duyduğumuz yerli ve milli otomobil projesi tanıtıldı. Mutluluğumuzun kaynağı asla otomobil üretmek değildir, mutluluğumuzun kaynağı bunun yerli üretilecek olması ve markasını ülkemize ait olmasıdır, teknolojisini n ülkemizin üretiyor olmasıydı.” ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “İnönü Üniversitemizin yanında ikinci bir üniversitemizin de hem İnönü’yü bütünleyecek şekilde ilimizin eğitimine, kültürüne ekonomisine ve bilim sanatına erişmesine ve çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu bir kadro işidir, bunun için önce inanmak lazım hep birlikte şehir olarak bunun etrafında bu hedeflerin amacına ulaşması doğrultusunda bizlerin de elimizden geldiği kadar desteyi de vermek zorundayız, vereceğiz inşallah” diye konuştu.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise “Artık işletmelerin sahip oldukları fikri varlıkların yüzde 80 90'lara çıkmış durumda. Maddi varlıklar yüzde 20'lerin altına inmiş durumda. Ben bunu kendim bizzat Türk Patent ve Marka Kurumu’nun başkanı olarak Ankara’dan şöyle gözlemliyorum; zaman zaman aile şirketlerinin ayrılması veya her hangi bir şekilde ihtilaf olması durumunda, bizim kurum nezdinde zaman zaman takip ettiğimiz davalarda şirket sahipleri veya aile bireyleri artık şirketlerin patent, marka ve tasarımları üzerinden kavga ediyor. Hiç kimse şirketin şurada arabası var, evi var, arsası var, o ikinci planda. Şirketin markası kimde kalacak, tasarımı kimde kalacak ve patendi kimde kalacak, bunun üzerinden daha büyük bir mücadele olduğunu görüyoruz. " şeklinde konuştu.
Dünyada yıllık bütün ülkelerin gayri safi milli hasılatının toplandığında dünyada bir yılda 100 trilyon dolarlık bir üretilen ekonomi olduğuna aktaran Prof. Dr. Asan, “2018 yılında ilk defa bu ekonominin içerisinde gayri maddi varlıklar yani marka, tasarım, patent değerleri 50 trilyon doları geçti. Markalaşmak, katma değeri yüksek patentler ve tasarımlar üretmek dünyada bu tür bir yarış var. Bu yarışı doğru anlamayıp, ıskalayan ülkelerin dünya rekabet sahnesinde kalma şansları yoktur. Ülkemiz için şuanda 500 milyar dolarlık ihracat hedefi konuldu. 20182019 yılında 170 milyar doları aştık. 2013 yılında 150 milyar dolarlık ihracatımız vardı ve o zaman 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyduk. Türkiye, bu 500 milyar doları nasıl yakalayabilir? Şuanda 150 ya da 170 milyar doları nasıl elde ediyoruz? 100 milyon ton ürün satarak elde ediyoruz. Malı gemilere dolduruyoruz, tartıya koyduğunuz zaman 100 milyon ton yapıyor. 150 milyar doları 100 milyon tona böldüğünüzde her 1 kilogramdan Türkiye 1,5 dolar para kazanıyor. 500 milyar doları yakalayabilmek için akla gelen birinci yol şu; ürettiğimiz bu 100 milyon tonu 3 katına çıkarırsak ve 300 milyon ton aynı ürünlerden üretirsek o zaman bile 500 milyar doları yakalayamıyoruz, toplam 450 milyar dolar oluyor. Kaldı ki bir ülkenin bir anda üretim kapasitesini 3 kat artırması mümkün değil. Artıramazsınız, artırsanız bile pazar bulamazsınız. Onun için ikinci yol nedir, birim kilogramdan daha fazla para kazanmak. Yani her bir ürettiğimiz kilogramdan daha fazla para kazanmak. Bunun içinde her bir kilogramdan 3,5 dolar kazanabilir, 100 milyon tonu da 150 milyon ton satarsak 500 milyar doları yakalıyoruz. Pahada yüksek ağırlıkta az dediğimiz daha fazla para kazanmamız gerekiyor. Onun için Türkiye’nin gideceği yol budur. Bunu nasıl elde edebiliriz? Bunu elde edebilmemizin tek yolu markalaşmak, özgün tasarımlar, özgün patentler üreterek, birim kilogramdan daha fazla para kazanmak” diye konuştu.
Asan, "Marka, tasarım ve patentler dünya ekonomisinin yüzde 80’ini oluşturuyor. Ülke olarak da daha fazla zenginleşmek için mutlaka ve mutlaka böyle bir yapıya, üretim yapısına geçmemiz gerekiyor. Gayri maddi varlıklar ülkelerin kalkınması için son derece önemli hatta tek çare. Bunun başka bir yolu yok. Ülke olarak daha fazla kalkınabilmemiz, zenginleşmek için gideceğimiz ikinci bir seçenek yok. Fikri ürünleri üretebilen bir nesil, gençlik yetiştirmek ve bunlara dayalı bir üretim altyapısını oluşturmak zorundayız” ifadelerini kaydetti.
MTÜ’de patent birimi kuruluyor
Türk üniversitelerinde patent, marka ve tasarım konusunda önemli bir farkındalık olduğuna dikkat çeken Asan, Türkiye’de yapılan toplam patent başvurularının yüzde 15’ine yakınını üniversitelerden yapıldığını, üniversitelerden 2018 yılında bin bin 125 patent başvurusu yapıldığını kaydetti. Prof. Dr. Asan, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladık. Malatya Turgut Özal Üniversitesinde bir uzman birim kuruyoruz. Buradaki görevli arkadaşa patent ve marka konusunda eğitim vereceğiz, öğretim üyelerine, öğrencilere ve hatta Malatya şehrinde talep eden herkesin marka ve patent konularındaki sorularına cevap verecek. Patent ve marka başvurusu nasıl yapılır, bizzat bire bir bütün soruların cevaplarını size verecek" dedi.
Tören sonunda Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin koruma marka belgesini Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a hediye etti.

MALATYA

10 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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