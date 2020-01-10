Bakan Yardımcısı Aksu’dan AK Parti’ye ziyaret

Bir dizi inceleme ve toplantı için Malatya’da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Parti girişinde İl Başkanı İhsan Koca ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Aksu, Şanlıurfa’dan Sivas’a geçerken Malatya’ya da uğradıklarını ifade ederek bölgede tarım tesislerinde inceleme yapacaklarını söyledi. Bölgenin tarımla ilgili sorunlarını bildiklerini dile getiren Aksu, bu kapsamda ilin siyasileri ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Tarım alanlarında ihtiyaçları yerinde görmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Aksu, misafirperverliğinden dolayı AK Parti İl Teşkilatına teşekkür etti.

İl Başkanı Koca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnşallah bu ziyaretiniz kentte tarımla uğraşan çiftçiler için hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in de hazır bulunduğu ziyarette İl Başkanı Koca tarafından Bakan Yardımcısı Aksu’ya Malatya kayısısı hediye edildi.

MALATYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:10

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