Bakan Yardımcısı Uzun, Başkan Gürkan'ı ziyaret etti Malatya Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Malatya’nın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Uzun, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan burada yaptığı konuşmada “Malatya’nın geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Uzun, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Başkan Gürkan tarafından karşılanan Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çok geniş bir alana sahip olduklarını ifade ederek “Tarımsal faaliyetlerden, meteoroloji, devlet su işlerine, kırsal kalkınmasına buradaki projelerimizi yerinde inceliyoruz” şeklinde konuştu.

Beydağı Tabiat Parkında incelemelerde bulunduklarını da anımsatan Uzun, “Birim amirlerimiz kendi ilimiz adına ihtiyaçlarımızı ifade ettiler. Kıymetli Başkanlarımızın arzuları ile örtüştürmeye çalıştık. Ben de kendilerinin talep ve ihtiyaçlarını ciddi ve itina ile Ankara’da birim amirlerimiz ile birlikte masaya yatıracağımızı ifade etmek istiyorum. İnşallah bir sonraki gelişlerimizde de bunları bir neticeye ulaştıracak mahiyete geliriz” dedi.

Başkan Gürkan ise Malatya’nın önemli bir şehir olduğunu dile getirerek, “Malatya’yı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir olarak tarif ediyoruz. Geçmişte büyüklerimiz burada medeniyet, ilim irfan, kahramanlık destanları yazarken bizler de yerel yöneticiler olarak, hizmet destanları yazma gayreti ve amacı içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Pakdemir’liye iletilmek üzere hazırladıkları dosyalardan bahseden Başkan Gürkan, “Bu projelerimiz Karakaya Baraj Gölü Sahil Projesi, İlçelerimizdeki Taşkın Korumalar, Güney Taşkın Koruma Tesisinin yapılması, İçme suyu İsale Hattının Rehabilitasyon Projesidir. Beydağı Tabiat Parkının 2. Etap Projelendirmesinin gerekli ödenek ihtisas ve tahsisi yapıldığı takdirde ortak olarak Birinci Kısmı nasıl yapıp bitirip toplumun hizmetine açtıysak, İkinci etabında yapılıp toplumun vatandaşlarımızın hizmetine açılmasını planlıyoruz. Beydağı Tabiat Parkı Malatya açısında önemli bir tabiat parkı. Beydağı Tabiat Parkı ikinci etap çalışmaları tamamlandığı zaman burada dağcılık, yürüyüş ve birçok sosyal aktivitenin yapılacağı bir mekân haline gelecektir” dedi.

Bu projelerin hayata geçmesi ile Malatya’nın önemli bir kazanım sağlayacağını kaydeden Gürkan, "Bakanımız bu talep ettiğimiz ve kendilerine sunduğumuz projeler ile yakından ilgileneceğini biliyorum. Bu projelerimizi kendilerine takdim ediyorum. Tekrar kendilerini Malatya’da ve Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Gürkan, günün anısına Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Mustafa Uzun’a kayısı takdim etti.

Ziyarette Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Abdullah Koç, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’de yer aldı.

MALATYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.