Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Guilherme transferi konusunda anlaştı

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Malatya ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.
2018-2019 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kadrosuna kattığı ve Malatya ekibinde forma giydiği süre boyunca etkili performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Guilherme, Beşiktaş'ın yolunu tutuyor.
MALATYA
11 Ocak 2020 Cumartesi
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