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Malatya’da yaban hayvanları unutulmadı

İHA

Malatya'da kış mevsimi nedeniyle karla kaplanan yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Malatya’da yaban hayvanları unutulmadı

Malatya'da kış mevsimi nedeniyle karla kaplanan yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şubesi tarafından, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışması yapıldı. Ekipler, karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara buğday bıraktı.
Mevsim şartlarına göre bölgede yaban hayvanları için başlatılan yiyecek bırakma çalışmalarının belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

MALATYA

12 Ocak 2020 Pazar

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