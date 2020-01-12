Malatya’da yaban hayvanları unutulmadı

Malatya'da kış mevsimi nedeniyle karla kaplanan yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şubesi tarafından, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışması yapıldı. Ekipler, karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara buğday bıraktı.

Mevsim şartlarına göre bölgede yaban hayvanları için başlatılan yiyecek bırakma çalışmalarının belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

MALATYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.