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Başkanlar 'Kış Sohbetleri'nde buluştu

İHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde düzenlenen 'Kış Sohbetleri' programının 3'üncüsü İkinciler Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Başkanlar 'Kış Sohbetleri'nde buluştu

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde düzenlenen 'Kış Sohbetleri' programının 3'üncüsü İkinciler Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Belleğini Koruyan Kentler Derneği'nin uhdesinde düzenlenen 'Kış Sohbetleri' programının bu haftaki konukları CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan,Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ,CHP Akçadağ ilçe Başkanı Ali Aslan,Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş oldu.
Yerel basın yayın kuruluşu temsilcilerinin de katılımlarıyla, İkinciler Mahalle Muhtarı Mahmut Altan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, ilk olarak konuşan Belleğini Koruyan Kentler Dernek Başkanı Levent İskenderoğlu;" Belleğini Koruyan Kentler Derneği olarak hafızamıza dair, unutulmaya yüz tutmuş bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak adına çok sayıda projelere imza atıyoruz.
'Kış Sohbetleri' programı Hasan Eryılmaz'ın düşündüğü bizler tarafından da kabul gören çok değerli bir projeye dönüştü.Bugün 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz.Bu programları bir araya gelmenin vesilesi olarak değerlendiriyoruz.Bir araya gelmekten maksat; 2 bin yıldır insanların birbirlerini birer ayna olarak değerlendirmesi ve kendi eksiği kendi fazlası üzerinden de bir gelecek tasavvuru ortaya koyması üzerine kurulu aslında bu işin temel fikri bu."dedi
Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş; " Öncelikle böyle bir programı düşündükleri için Hasan Eryılmaz ve Levent İskenderoğlu'na hem şahsım hemde Akçadağlılar adına teşekkür ediyorum.Toplum yalnızlaştırıyor,bireysel bir yaşam sürmeye başlıyoruz, bu giderek bizi birbirimizden uzaklaştırıyor.
Teknoloji bizleri birbirimizden koparırken,teknolojiye inat bu birliktelikleri sağlamak toplum olarak bizlerin görevi.Çünkü, bizler yıllardır alevisiyle,kürdüyle,türküyle,kürdüyle bu topraklar yaşıyoruz.Hepimiz bu kutsal topraklar üzerinde birbirimize omuz vererek, birbirimizin dertleri ile dertlenerek,sevinçlerini paylaşarak ömrümüzü tamamlamak durumundayız.Büyüklerimizin,bizlere bıraktığı bu güzel mirasları bizde yarınlara daha güzel bırakmak zorundayız."ifadelerini kullandı.
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, "Yeşilyurt Belediyesi'nin bir tabelası var; mutlu insanların kenti diye.Bende kendi ilçemi nasıl bir kelime ile tanımlaya bilirim diye düşündüm.Aklıma gelen şu oldu; sıcak insanların kenti.Tabi sıcaklık paylaşmakla oluyor.Akçadağ sıcak insanlarla dolu bir yer, burada da bir sıcaklık olmuş durumda. Şehirleşme ve betonlaşmayla birlikte insanların birbirlerinden uzaklaşması kaçınılmaz.İş derdi,aş derdi bir sürü dertle meşgul olan insanların, insanı insan yapan değerleri bulunacağı ortamlarda bulunma zamanı da çok kısıtlı oluyor.Bu anlamda Akçadağ'a geldiğim günden buyana böyle güzel ortamlar yakalamaya başladım bundan da mutluyum" diye konuştu
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, "Programa davet edilmek üzere arandığımızda hiç tereddüt etmeden katılım sağlayacağımızı belirttik.İyi ki de böyle yapmışız.Çünkü özlediğimiz bir ortam.Bu programların sadece Akçadağ ile sınırlı kalmamasını ilçemizde de gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi
Akçadağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, " Malatya'da yaşayan nüfusun yüzde 20'sini temsil eden Akçadağ'dan olmaktan,Akçadağ'da bulunmaktan davete icabet etmenin ötesinde sizlerin güzel simalarını görmekten çok mutlu olduğumuzu ifade ederek başlamak isterim.Bu toplantılar, sosyalleşmektir,toplumsallaşmaktır, aslında ahirete giden yolda en önemli birikmektir bu. Kış Sohbetleri programı, toplumun kanayan yarasına en azında merhem olma çabasıdır.Güvenli adalar oluşturma, güvende kalmak için yarınlara güvenli bir kanal açma yol edinme çabasıdır.Bu anlamda bu programları çok önemsiyor bizleri biz yapan değerlere sahip çıkmamızın elzem olduğunu bizler için birbirimizi tanımak ve kuçaklamaktan daha güzel bir hareket olmayacağını, sen ben kavgasını bitirip biz olmanın dışında çözüm arayışının boş bir arayış olduğunu düşünüyorum" dedi
Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğin Akçadağ'da tekraren hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ile Malatya Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı İbrahim Göçmen'de 'Kış Sohbetleri' programlarının geleceğe ışık tutulması açısından çok anlamlı olduğunu belirtti.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, " Öncelikle böyle bir ortamda olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.Ülkemizin ve Malatya'mızın her noktasının ayrı güzellikleri, özellikleri var. Akçadağ'ında kendine has özelikleri ve güzellikleri var elbette.Akçadağ Malatya'nın, ülkemizin bir özetidir.İnsanı sıcak kendine has özellikleri olan bir ilçemizdir.'Kış Sohbetleri' de sobalar etrafında samimi ve sıcak ortamlarda insanlarımızın kendi düşüncelerini paylaştığı, kaynaştığı bir ortam olarak da ifade edilebilir.Bir ağaç kökünden koparıldığında devriliyor, savruluyor.Toplumlarda köklerinden koparıldığında, savrulmalar yaşıyor. Bu açıdan gelenekleri yaşamak ve geleceğe aktarma değerlerimizin kayıp olup gitmemesi açısından önemli. Bellek önemli, kentlerin hafızasını kayıp etmemesi önemli.Bu tür toplantılara her türlü katkı sunmaya hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu
Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara Akçadağ mutfağının öne çıkan yemeklerinden ikram edildi.

MALATYA

12 Ocak 2020 Pazar

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