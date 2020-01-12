Başkan Sarıbaş'a hayırlı olsun ziyaretleri

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığına atanan Süleyman Sarıbaş'a, sivil toplum kuruluşları temsilcileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine getirilen Süleyman Sarıbaş'a çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar tarafından hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ziyaretlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen İl Başkanı Sarıbaş, kentin sorunlarını iyi bilen biri olarak bundan sonra çözüm adına sıkıntıları yakından takip edeceklerini söyledi.

İYİ Parti'yi Malatya’da aktifleştirek, yapıcı bir siyaset ile halkın sorunları ile ilgilenen ve çözüm odaklı bir çalışma yapacaklarını belirten Sarıbaş, göreve geldikten sonra kendisine gösterilen teveccühden dolayı herkese teşekkür etti.

MALATYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

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