Otomobil takla attı: 3 yaralı

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Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya Doğanşehir ilçe kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şerif Canpolat yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nerenle devrilerek takla attı.

Kaza sonucu, sürücü Şerif Canpolat ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alandılar.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

MALATYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

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