Kaymakamdan yaşlı ve hastalara ziyaret

Malatya’nın Doğanyol İlçe Kaymakam Yunus Emre Vural, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek, dualarını aldı.

Kaymakam Yunus Emre Vural, İlçenin Koldere Mahallesinde, vatandaşların evine konuk oldu. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlara yakından ilgi gösteren Kaymakam Vural, özellikle yaşlı ve hasta vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Halkın içinde olarak onların dertleri ile hemhal olmanın ve dua almanın önemli olduğunu belirten Vural, zaman buldukça ev ziyaretleri yaptığı kaydetti.

MALATYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

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