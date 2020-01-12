1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde ilk yarı sona erdi

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde ilk yarı bugün oynanan maçlarla sona erdi.

A grubunda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Darendespor ile Hekimhan Girmanaspor 11 berabere kalarak zirve yarışını sürdürdü.

Darendespor kendi saha ve seyircisi önünde Hekimhan Girmana ile 11 berabere kalarak ligin ilk yarısını 16 puanla ikinci sırada tamamladı. Baştan sona çekişme ve mücadele içinde, seyir zevki üst düzey bir müsabaka olarak geçen karşılama karşılıklı atılan gollerle 11 sona erdi.

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 7.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Malatya Sanayispor :1 Malatyaspor : 7, Orduzuspor : 0 Arguvan Belediyespor : 1, Kale Gençlerbirliği : 3 Malatyagücü :0, Darende spor : 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 1, 1996 Malatya:2 Ataköy:1

Hekimhan Bld:1 Arapgirspor:4,

Ataköyspor: 11966 Malatya Gençlikspor : 2

MALATYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

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