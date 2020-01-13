Ayşegül Kaya Türkiye üçüncüsü oldu

1216 Ocak tarihleri arasında Ankara'da yapılan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'da 3. olan Malatya Büyükşehir Belediyesporlu Ayşegül Kaya milli takıma seçildi.

Aldığı derecelerle son yıllarda tekvandoda adından sıkça söz ettiren Ayşegül Kaya, önemli bir başarıya daha imza atarak Malatya'ya büyük sevinç yaşattı.

Başarılı sporcu Ankara'da yapılan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'da 3. olarak milli takıma seçildi.

Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, sporcularını aldığı başarıdan dolayı kutlayarak, "Sporcumuz Ayşegül Kaya Türkiye üçüncüsü olarak Milli Takıma seçildi. Gerçekten önemli bir başarı. Kendisini ve antrenörlerini kutlar başarılarının devamı dilerim" ifadelerini kullandı.

MALATYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.