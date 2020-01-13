MTB Başkanı Özcan’dan Müdür Tatlı’ya ziyaret

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı makamında ziyaret etti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müdürlü ğü tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, istişarede bulundu.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, ''Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Malatya'nın eğitim çıtasını daha da yükseltme adına başarılı projelere imza atacağınıza inanıyorum. Her konuda gerekli desteğimizi de vereceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ziyaretlerinden dolayı Ramazan Özcan'a teşekkür ederek, memnuniyetini ifade etti.

MALATYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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