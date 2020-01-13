“Doğal gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşleme ” kurs sertifikaları verildi

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Malatya’nın Darende ilçesinde “Doğal gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşleme ” kurs eğitimlerini tamamlayanlara sertifika verildi.

Darende Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Doğal gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşleme” kurs eğitimlerini tamamlayan ve başarılı olan 20 kursiyere belgeleri verildi.

Sertifikaları, Kaymakam Malik Çalışır ve diğer yetkililer verdi.

“Doğal gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşleme” kurs belgesi olmayanların apartmanlarda doğal gaz yakımı yapamayacakları kaydedildi.

MALATYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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