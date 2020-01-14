Kazada yaralanan göç idaresi personelinin tedavisi sürüyor

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Malatya’da trafik kazasında yaralanan İl Göç İdaresi personeli 4 kişinin tedavisi kaldırıldığı hastanede sürdürüyor.

Malatya Adıyaman kara yolu Kelhalil Mehallesi'nde seyir eden Şerif Canpolat yönetimindeki 44 AAK 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş, kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Yaralı 4 kişinin tedavisi, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Hastanesinde sürdürülüyor. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, Vali Aydın Baruş da yaralıları ziyaret ederek, hastane başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ve doktorlardan durumları hakkında bilgiler aldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen de Vali Baruş’a eşlik etti.

MALATYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:10

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