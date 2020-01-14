CMC Okuma Ağacı tohumlarını Malatya’da attı

Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC Turkey, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yeni yıl hediyesi olarak müşterileri adına K12 Vakfı’nın ‘Okuma Ağacı Kampanyası’na destek oldu. Şirket, en büyük lokasyonu olan Malatya Yazıhan’da 10 ilkokula kitap seti dağıttı.



Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bu sene yeni yıl hediyesi olarak kurumsal müşterileri adına çocukları mutlu etmeyi hedefledi. Yapılan açıklamada şirket; K12 Vakfı’na bağışta bulunarak vakfın Okuma Ağacı Kampanyası’na destek oldu. Kampanya kapsamında Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 10 ilköğretim okulunu ziyaret eden CMC Malatya Çağrı Merkezi çalışanları ve K12 Vakfı temsilcileri, yaklaşık 40 kitaptan oluşan setleri öğrencilere hediye etti.



"En anlamlı hediye bir çocuğun hayatına dokunmak"

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine çalışanlarını, müşterilerini ve iş ortaklarını da dahil ederek daha çok fayda oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen CMC Türkiye CEO’su Banu Hızlı, "Türkiye’nin altı ayrı ilinde, 4 bin 600’den fazla koltuk kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Malatya’nın bizim için ayrı bir anlamı var çünkü bin 500’ü aşan çalışanımızla en büyük lokasyonumuz. 2020 yılını karşılarken farklı bir yeni yıl hediyesi düşündük ve müşterilerimizin adına K12 Vakfı’na bağışta bulunduk. Malatya’da ilkokul öğrencilerimizin hayal güçlerini zenginleştirmeye katkıda bulunmak, onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve sevdirmek amacıyla 10 okulu çalışanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Müşterilerimize yeni yıl hediyesi olarak başlayan ve çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla büyüyen bu kampanyanın bizim için tek karşılığı kitapları alınca sevincini gizleyemeyen çocuklarımızın gülen gözleri ve yüzleri." dedi.

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