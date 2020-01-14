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Battalgazi Belediyesi işçilerine toplu sözleşme imzalandı

İHA

Kamu işçisinin 20202021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2020 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi, Malatya Battalgazi Belediyesi ile ı Hizmet İş Sendika arasında imzalandı.

Battalgazi Belediyesi işçilerine toplu sözleşme imzalandı

Kamu işçisinin 20202021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2020 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi, Malatya Battalgazi Belediyesi ile ı Hizmet İş Sendika arasında imzalandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile HAK İŞ’e bağlı Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, 2020 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi hizmet binasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin ardından Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Güder, “Malatya’mız için hizmet veren işçilerimizi Enflasyona ezdirmeyecek oranda bir sözleşme imzaladık” dedi.
Hak ve talepleri bütüncül bir anlayışla değerlendirip, mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hizmet İş sendikamız başkanı ile birlikte belediyemizde kadrolu olarak çalışan arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmelerini imzaladık. Peygamber efendimizin bir sözü var. Biz şuna inanıyoruz; bizim için düstur ve kriter odur. ‘İşçiyi çalıştırırken alnının teri kurumadan haklarını verin’ diye hadisi var. Bizde Battalgazi’miz için Malatya’mız için hizmet veren işçilerimizi enflasyona ezdirmemek, yaşam koşullarını belli bir düzeyde tutmak ve yükseltmek adına büyük çaba sarf ediyoruz. Başkanımızın belirttiği gibi çalışanımızı enflasyona ezdirmeyecek bir oranda imzamızı atmış olduk. İnşallah işçilerimiz için hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Amacımız burada işçisi ile memuru ile sözleşmeli çalışanlarımızla Battalgazi’ye hizmet etmek. Daha ileriki dönemlerde de inşallah Allah nasip ederse oturup işçimizin, memurumun sıkıntılarını ve sorunlarının neler olduğunu bunları nasıl giderebileceğimizi istişare edeceğiz. Biz bir aileyiz. Bugün belki ailenin reisi biziz, bu ailenin sorun ve sıkıntıları tabiî ki bizleri alakadar eder. Bu aile içindeki sorunları çözmek bizim görevimiz. Atmış olduğumuz bu imza bizim adımıza ilk imza. Bizim için, Belediyemiz için, onlar için hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın” dedi.
Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri de Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in kadrolu işçilerin emeğini en üst sınırdan verdiğinin altını çizerek, “Bugün Battalgazi Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçi arkadaşlarımızın toplu sözleşmesi için Osman Güder Başkanımızı makamında ziyaret ettik. Toplu sözleşmemiz Başkanımızın ve komisyonun çalışmaları sonucu mutlu sona ulaştık. İşçi arkadaşlarım adına Belediye Başkanımız Osman Güder Beye teşekkür ediyorum. Bizim kadrolu işçi arkadaşlarımızın emeğini en üst seviyede verdi. Biz, Battalgazi Belediyemizin tüm hizmetlerinde, gece gündüz demeden bu işçi arkadaşlarımız ile beraber 24 saat Başkanımızın emrinde çalışacağız. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin toplu sözleşme ücret noktasında en üst seviyede verdiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımızla Malatya’da yaptığımız ilk toplu sözleşmemiz oldu ve ilk sözleşme de bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

MALATYA

14 Ocak 2020 Salı

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