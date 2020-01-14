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Yeşilyurt Belediyesi’nde toplu sözleşme imzaladı

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılarak, kadrolu işçileri kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yeşilyurt Belediyesi’nde toplu sözleşme imzaladı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılarak, kadrolu işçileri kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Yeşilyurt Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin işçisinden memuruna kadar tüm çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu, personellerin daha verimli çalışabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Başkan Çınar, “Hizmetİş Sendikası ile yaptığımız görüşmelerin ardından kadrolu işçilerimizi kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladık. Belediyemizin imkanları çerçevesinde çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik haklarını savunmak, hak ettikleri koşullarda görev yapmalarını sağlamak adına üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye önem veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi sevginin, saygının, dayanışmanın ve kardeşliğin üst seviyede olduğu büyük bir ailedir. Ülke ve dünya çapında ses getiren yatırımlarımızın hayata geçmesinde personellerimizin büyük bir emeği ve gayreti vardır, biz hep birlikte bir ekibiz, gece gündüz demeden halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmak adına birlik ve beraberlik ruhuyla çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesindeki her personelin kıymeti bizim için çok büyüktür. Hizmet İş Sendikası ile yeni yılda ilk toplu iş sözleşmesi imzalayan yerel yönetim olmanın da ayrıca sevincini yaşıyoruz. Belediyemizin bütçe imkanları doğrultusunda işçilerimizi mağdur etmeyecek şekilde bir anlaşma sağladık, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesinde çalışan 60’a yakın kadrolu işçiyi kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinin imzalandığını söyleyen Hizmetİş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ise “Yeşilyurt Belediyemizle vardığımız mutabakattan dolayı büyük bir sevinç yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, emek ve emeğin ne denli önemli olduğunu bu toplu iş sözleşmesiyle bir kez daha ortaya koymuştur, kendisine şahsım ve işçi arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendisinden razı olsun. Yeni yılda ilk kez Yeşilyurt Belediyesinde kadrolu işçileri kapsayan imzaları attık. Gece gündüz demeden Yeşilyurt’ta inşallah işçi arkadaşlarımızla beraber güzel bir şekilde hep birlikte hizmet edeceğiz ve Başkanımıza destek olacağız. Cenabı Allah, tüm işçi arkadaşlarımıza sağlıklı ve güzel işler yapmalarını nasip etsin, attığımız imzalar hayırlı olsun.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçileri kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

MALATYA

14 Ocak 2020 Salı

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