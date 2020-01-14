Malatya'da 'El Nusra Cephesi' operasyonu: 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadıibrahim Mahallesi'nde terör örgütü El Nusra Cephesi'ne üye olduğu belirlenen kişiyi tespit etti. Yapılan takip sonucu şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Jandarmanın evde yaptığı aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği mermisi ile cep telefonu ele geçirildi. Evde yakalanan ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı.



MALATYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.