Milletvekili Fendoğlu: “Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir” dedi.

TBMM Genel Kurulu 42’nci birleşiminde söz alarak, esnafların sorunlarını dile getirip, esnafların pirim gün sayısının indirilmesini talep etti.

Fendoğlu, yaptığı konuşmada, “Esnafımızın ödemekte olduğu vergilerin sayısı çok fazla olmakla birlikte BAĞKUR primleri de çok yüksektir. Kazancının büyük bir kısmını vergiye, SGK ve BAĞKUR'a ödemekle yükümlü olan esnafımıza destekte bulunmalıyız. SGK'lı çalışanların emekliliği için 7200 olan prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarlarımız emeklilik için 9000 günü doldurmak zorundadır. Tüm kesimleri eşit haklara sahip olan ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için, SSK çalışanlarının 2 katı kadar fazla mesai yapan esnaflarımızın yıpranma payı düşünülerek ödemesi gereken prim gün sayısının indirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

MALATYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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