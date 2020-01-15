Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev MTSO 'yu ziyaret etti

Bir dizi program için Malatya’ya gelen Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Malatya Ticaret Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret etti.

TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan’ı ziyaret ederek istişarelerde bulunan Kamu Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ‘e kentin ticari yapısı ile ilgili bilgiler aktırıldı. Ziyarette konuşan MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan,” Bu ziyaret hem Kırgızistan hemde Malatya’mız için ticari anlamda katkı sağlayacaktır. Biz Kırgızistan’ı kardeş ülke olarak görüyoruz oradakilerine de kardeş olarak görüyoruz. İnşallah bu kardeşliğin gelişmesinde ticaretinde katkısı olacaktır” dedi.

Malatya’da bulunmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu bildiren Büyükelçi Ömüraliyev de, ” Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Bu ziyaretimizin amacı iki ülke arasında iş adamları ile bir köprü kurup, her iki ülke arasında ticareti artırmak. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler çok eskilere dayanıyor. Bu ilişkilerimizi her alanda artarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda Kırgızistan ve Malatya yatırım ve işbirliği toplantısı yapıldı.

MALATYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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