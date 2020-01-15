Badmintonda Malatya kız ve erkek takımları birinci oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi’nde heyecan sürerken, Malatya badminton takımı Ağrı’da yapılan badminton müsabakalarında birinci oldu.

3 5 Ocak 2020 tarihleri arasında Ağrı da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup müsabakalarında Malatya erkek ve kız takımı farklı skorlarla birincilik ipini göğüslediler. Malatya badminton takımları 14 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Bingöl’de yapılacak Ana Lig Çeyrek Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan yaptığı açıklamada, takımları tebrik ederek, “. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, ANALİG Çeyrek Final Müsabakalarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

MALATYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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