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Malatya'da grip salgını Salgın nedeniyle acil servis başvuruları yüzde 150 arttı

İHA

Tüm Türkiye’de görülen grip salgını Malatya’da da etkili oldu. Aralık ayında başlayan salgın nedeniyle acil servislere başvuran hasta sayılarında yüzde 150 artış gözlendi. Sağlık Müdürlüğü tarafından ise merkezdeki acil servislere doktor tavsiyesi yapıldı.
Mevsimsel olarak her yıl sonbaharda başlayan ve Mart’a kadar süren İnfluenza salgını bu yılda etkili oldu. Tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da binlerce kişi acil servislere başvurarak tedavi altına alındı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin ve çocuk acil servislerinde bu süre zarfında grip salgını vakalarında artış yaşanınca Sağlık İl Müdürlüğü tarafından ek önlemler alındı. Bazı ilçelerden doktor ve sağlık görevlilerinin takviye olarak merkeze çekilirken, poliklinik muayeneleri de arttırıldı.

Çocuk acilde vaka sayısı 2 bin 500’lere çıktı
Salgından önce 8001000 çocuk hastanın bakıldığı Çocuk Acil Servisinde bu rakamlar 2 bin 500’e kadar çıkınca yoğunluk yaşandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Uzman Dr. Selçuk Sinanoğlu, mevsimsel İnfluenza dedikleri grip salgını nedeniyle hasta sayısında ciddi bir artış yaşandığını söyledi.
Bazı günlerde acil servislerine başvuruların 2 bin 500’lere çıktığını söyleyen Sinanoğlu, “İnfluenza salgını beklediğimiz mevsimsel bir salgın. Biraz dirençli ateş, yaygın kas hastalığı ve bir hafta sürmesi hasta sayısında da ciddi bir artışı getirdi. Bizlerde bu durum karşısında bazı önlemler aldık. İlçe hastanelerinden pratisyen, aile hekimleri ve çocuk uzmanları doktorlarını hastanemize yarı zamanlı çektik. Yine hemşire desteği sağlandı, nöbetlere takviye yapıldı” dedi.

Hafif seyreden gribal enfeksiyonda önce aile hekimine gidilmeli
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk de salgın nedeniyle hem erişkin hem de çocuk acil servisinde yoğunluğun yaşandığını söyledi. Hasta sayılarında yüzde yüz 50 gibi bir artışın yaşandığına dikkat çeken Aktürk, “Mevsimsel salgın nedeniyle hasta yoğunluğu var. Burada il sağlık müdürlüğünün de desteği ile hekim sayısını arttırdık” şeklinde konuştu.
Grip nedeniyle acil servislere başvurarak serum tedavisi almak isteyen hasta sayısının oldukça çok olduğunu belirten Aktürk, “Serum tedavisi gerekli hastalara zaten veriliyor. Ancak biz öncelikli olarak hafif seyreden gribal enfeksiyonlarda aile hekimlerine başvurulmasını istiyoruz. Oraya başvursunlar aldıkları tedavide sonuç alamazlarsa eğer mutlaka uzman doktorlara başvursunlar” dedi.

Sağlık Müdürü Bentli’den açıklama
Malatya İş Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de her yıl görünen grip salgınının bu yılda özellikle acil servislerde yoğunluğa neden olduğunu belirterek özellikle çocuk hastanesinde bunun daha da arttığını söyledi.
28 Ekim’de hasta kabulüne başlayan yeni çocuk hastanesinde günde bin olan vaka sayısının bu salgından sonra 2 bin 400’lü rakamlara çıktığını dile getiren Bentli, “Erişkinde de 2 bin 500 olan sayı 4 binlere kadar çıktı” ifadelerini kullandı.

“Tüm önlemleri aldık”
Tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da gribal enfeksiyon vakalarında bir artışın olduğunu söyleyen Bentli, “Tüm ülkede olduğu gibi bizde de bir artış yaşandı. Önlemler aldık, ilçelerde çalışan çok yoğun olmayan 25 pratisyen, 3 aile hekimi ve 6 çocuk hastalıkları uzmanını Malatya’da görevlendirdik. Bu süre zarfından acil servislerdeki poliklinik sayısını arttırdık. Mesai dışındaki poliklinik sayısını da bazı günlerde 3’e çıkardık. Gerekli önlemleri alarak ilk günlerde yaşanan yoğunluğu peyderpey azalttık” diye konuştu.
Malatya’daki grip vakalarındaki artışın ülke geneli ortalaması ile aynı olduğunu kaydeden Bentli, özellikle 2 yaş altı çocuklarda görülen gribal enfeksiyon da mutlaka uzman doktorlara başvurulması gerektiğini dile getirdi. Bentli, hafif seyreden bu tür vakalarda ise öncelikle aile hekimlerine gidilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

MALATYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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