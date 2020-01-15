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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 8 asker gözaltına alındı

İHA

Malatya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf ve ihraç edilen asker gözaltına alındı.

Malatya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf ve ihraç edilen asker gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Çanakkale, Amasya, Ordu, Yalova ve Diyarbakır’da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda TSK’nın mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 emekli albay, 1 muvazzaf binbaşı, 3 muvazzaf yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen ve 1 ihraç yüzbaşı olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

MALATYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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