Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Valilik binasının önü, yaya trafiğine açıldı.

Birkaç yıl önce özellikle resmi kurum ve kuruluşlara yönelik artan terör saldırıları nedeniyle, 2017 yılı başında Malatya Valiliği’nde de önlemler üst seviyeye çıkarılmış, giriş ve çıkışları çelik bariyerlerle kapatılan Malatya Valiliği’nin protokol girişi bugünden itibaren yaya trafiğine kapatılmıştı. Valiliğin önündeki protokol yolu ile İnönü Kapalı Çarşı Meydanı arası ahşap saksılar ile kapatılarak yaya geçişlerinin önüne geçilmişti.

Terör olaylarının sona ermesi nedeniyle, Valilik binasının önündeki engeller kaldırılıp, yaya trafiğine açıldı.

MALATYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.