Guilherme, Yeni Malatyaspor'da kaldı Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Tekin: " Futbolcumuzun performansından oldukça memnunuz"

Süper Lig’de devre arası transferinde adı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı orta saha Guilherme, Yeni Malatyaspor’da kaldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncunun Beşiktaş’a transferi, siyahbeyazlı kulübün transfer limiti dolayısıyla gerçekleşmedi. Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme’nin ikinci yarıda da sarıkırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Tekin, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, “Guilherme, Yeni Malatyaspor’un sözleşmeli futbolcusudur. Transfer dönemlerinde bu tür haberler çıkabilir. Biz en başından beri yönetimimize gelen bir teklif olmadığını söyledik. Futbolcumuzun performansından oldukça memnunuz. Dolayısıyla kendisiyle devam etmek istememiz en doğal hakkımız” diye konuştu.

MALATYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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