Yıllık işletme cetvelini vermeyenlere ceza

Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında bin 586 TL İdari Para Cezası uygulanacağı bildirildi.

Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde, 1 Ocak30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yıllık İşletme Cetveli, edevlet kapısı veya Bakanlık Web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, 30 Nisan 2020 tarihine kadar sanayi işletmeleri; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresine girerek; 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerekmektedir denildi.

Açıklamanın son bölümünde ise, "Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. maddesi gereği 2020 yılı içerisinde bin 586 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicile kayıtlı işletmelerin herhangi bir mağduriyete uğramaması için Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden Yıllık İşletme Cetvellerini vermeleri hususu önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

MALATYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.