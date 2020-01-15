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Yıllık işletme cetvelini vermeyenlere ceza

İHA

Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında bin 586 TL İdari Para Cezası uygulanacağı bildirildi.

Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında bin 586 TL İdari Para Cezası uygulanacağı bildirildi.
Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde, 1 Ocak30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunludur" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “Yıllık İşletme Cetveli, edevlet kapısı veya Bakanlık Web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, 30 Nisan 2020 tarihine kadar sanayi işletmeleri; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresine girerek; 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerekmektedir denildi.
Açıklamanın son bölümünde ise, "Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. maddesi gereği 2020 yılı içerisinde bin 586 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicile kayıtlı işletmelerin herhangi bir mağduriyete uğramaması için Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden Yıllık İşletme Cetvellerini vermeleri hususu önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

MALATYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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