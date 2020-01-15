BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" denildi.

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.



MALATYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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