Akçadağ’ın ‘Karbon ayak izi’ çıkarıldı

Akçadağ Belediyesi tarafından, 12 ay boyunca yürütülen bilimsel çalışmayla ilçedeki çevre kirliğinin etkisi araştırarak ‘Karbon ayak izi’ çıkarıldı.

Akçadağ Belediyesi tarafından çevre kirliliğinin göstergesi olan sera gazının ölçümü yapıldı. Bir yıl boyunca süren ölçümler neticesinde ‘Akçadağ’ın Kentsel Karbon Ayak İzi Envanter Analizi El Kitabı’ hazırlandı.

12 ay süren bu projeyle Akçadağ ilçesinde Hayvan çiftliklerinin ve vahşi depolama alanlarının çevreye verdiği kirlilik ve bununla birlikte iklim değişikliğine neden olan etmenler ortaya çıkarıldı. Doğu Anadolu’da da ilk olan “Türkiye’de İklim Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” hibe programı desteğiyle hazırlanan projeyle karbon ayak izi çıkarılıp ilçede olan veya olması muhtemel çevre kirliliği tespit edildi.

Çalışma sonucunda hazırlanan Kentsel Karbon Ayak İzi Envanter Analizi El Kitabının tanıtım ve yaygınlaştırma programı ise 18 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. Saat 11.00’de Ramada Otelde gerçekleşecek programda Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe’de katılacak.

MALATYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.