Malatya'da ev ve araç yangınları

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı yangından 2 ev ile bir araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre; Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi Yükselen sokak ile Arguvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan iki ayrı evde henüz bilenmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangınlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan Turgut Özal Caddesi üzerinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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