Malatya'da trafik kazası: 2 ağır yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.Y. (25) idaresindeki 01 HN 033 plakalı otomobil İnönü Üniversitesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. (15) yaralandı. Kazada ağır yaralanan K.Y. ile C.Ö. Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

MALATYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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