Turgut Özal Tıp Merkezi, 2019’u başarılarla geçirdi Başhekim Beytur: TÖTM, Malatya’mızın güzide bir kurumu, hepimizin ortak değeri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 2019 yılında da binlerce hastaya umut oldu. 783 bin hastanın poliklinik hizmeti aldığı hastanede bir yılda 60 bin hasta da ameliyat olarak sağlıklarına kavuştu.

Karaciğer Nakillerinde dünyanın ikinci merkezi konumunda olan Turgut Özal Tıp Merkezi, geliştirdiği birçok yenilikçi tedavi hizmeti ile Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden de hastanın birinci tercihi oluyor. Geride kalan 2019 yılında da önemli birçok ameliyata imza atan merkezde, bir yıl içinde 787 bin hastaya poliklinik hizmeti verildi. 80 bin hastanın yatırılarak tedavi edildiği merkezde yaklaşık 60 bin hasta da ameliyat edilerek sağlığına yeniden kavuştu.

Merkezi 2019 yılını değerlendiren Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, Türkiye’nin gözbebeği olan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin binlerce hastaya umut olduğunu söyledi. Türkiye’de sayılı yoğun bakım merkezi konumunda olduklarını belirten Beytur, 2019’da 12 bin hastanın yoğun bakımlarda tedavi gördüğünü belirterek “Yoğun bakımlardaki hastalarımız çoğunlukla uzun süre yatan ve ek olarak pek çok hastalığı olan, bakımı ve tedavisi zor hastalar. Bu hastalar için hastanemiz ilimiz ve bölgedeki son durak. Bu nedenle diğer hastanelerden oldukça fazla sevk almaktayız. Ancak hastanemizin kapasitesini zorlayacak bir hasta artışı mevcut” dedi.

35 ülkeden 342 yabancı hasta geldi

Amaçlarının tüm hastalara Malatya’da hizmet vermek ve başka illere hasta sevk etmemek olduğunu dile getiren Beytur, dünyanın 35 farklı ülkesinden de 342 yabancı hastanın sağlık turizmi kapsamında tedavi edildiğini söyledi.

Karaciğer Naklinde dünya 2’incisi olan Turgut Özal Tıp Merkezinde geride kalan yıl içerisinde 277 karaciğer naklinin gerçekleştirildiğini belirten Beytur, bunun yanı sıra 242 hastaya kök hücre ve kemik iliği, 35 hastaya kornea (göz), 30 hastaya böbrek, 3 hastaya ince bağırsa ve 3 hastaya da pankreas nakli yapıldığı dile getirdi.

12 Haziran 2019 tarihinde dünyada ilk defa 5 canlı karaciğer naklinin aynı anda yapılması ile rekor kırdıklarını da belirten Beytur, bu yılda başarılarının süreceğini ifade etti.

Türkiye’de en çok kök hücre ve kemik iliği yapılan merkez

Hastanelerinin Türkiye’nin en büyük aferez ve doku tipleme laboratuvarlarına sahip olduğunu da belirten Beytur, geçen yıl Türkiye’de en çok kök hücre ve kemik iliği naklinin yine Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapıldığını söyledi. Erişkin ve Çocuk Hematoloji bölümünde toplam 242 hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldığını kaydeden Başhekim Beytur, “Bu nakillerin 222’si erişkin, 20’si çocuk hasta. Hastanemizde 15 Ağustos 2019 ve 30 Eylül 2019 tarihlerinde aynı gün içinde 7 hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirdik. 2019 yılında Türkiye’de yapılan 3 ince barsak nakli de hastanemizde yapıldı. Türkiye’de ince barsak nakli yapabilen tek kurum Turgut Özal Tıp Merkezidir. Şu ana kadar toplam 7 hastaya ince barsak nakli yapıldı” dedi.

26 Nisan 2019 günü Malatya’da ilk pankreas naklinin yapıldığını da kaydeden Beytur, Türkiye’de geçen yıl yapılan pankreas nakillerinin tamamının hastanelerinde yapıldığını da dile getirdi.

Bölgede en fazla açık kalp ameliyatı Turgut Özal Tıp Merkezinde yapıldı

Çocuk ve erişkin Kardiyoloji bölümlerinin de bölgenin en donanımlı ekiplerine sahip olduğunu ve 24 saat anjio yapabilen bir ekip olduğunu kaydeden Beytur, “Ayrıca ameliyat olamayacak riskli hastalara kapalı yöntemlerle müdahale etmekte, elektrofizyolojik çalışmalar yapmaktalar. Bölgemizde en fazla açık kalp ameliyatı Kalp Damar Cerrahisi bölümünde yapılmakta. Geçen yıl 200’ün üzerinde by pass ve kapak ameliyatı yapıldı. Ayrıca aort diseksiyonu (büyük damar yırtılması) gibi zorlu ameliyatlarda Türkiye’de referans merkez konumundayız" ifadelerine yer verdi.

Girişimsel radyoloji bölümlerinde dünyada sayılı merkezlerde yapılabilen işlemlerin yapıldığını kaydeden Beytur, inme veya kanamalı hastalara açık ameliyata gerek kalmadan beyin anjiyosu ile müdahaleler yapıldığını da dile getirdi. Beyinde bulunan damarlardaki anomaliler, kapalı yöntemle tedavi edilebildiğini kaydeden Beytur, ayrıca şah damarı tıkanıklığı veya vücudun herhangi bir bölümündeki damar tıkanıklıklarının da kapalı olarak anjiyo ile açılabildiğini söyledi.

Merkezlerinde bulunan Yanık Merkezlerinin de oldukça donanımlı olduğunu kaydeden Başhekim Ali Beytur, 2019 yılında 367 hastanın yanık ünitesinde tedavi edildiğini belirtti.

Bir yılda 7 milyon tahlil

Bölgenin en donanımlı 11 ayrı laboratuvarında 2019 yılında toplam 7 milyon 668 bin 636 adet test çalışıldığı bilgisini de paylaşan Beytur, “Geçen yıl toplam 412 bin 246 radyolojik görüntüleme işlemi gerçekleştirildi. Donanımlı alt yapımıza rağmen hasta yoğunluğundan dolayı randevu sıkıntıları oluşmaktadır” dedi.

Bu yıl bitirilmesi planlanan 217 yataklı Onkoloji Hastanesi hakkında da son bilgileri veren Beytur, inşaatın yaklaşık yüzde 90’nın bittiğini belirterek “Çok kısa bir süre içerisinde teslim alınacak. Yeni hastanemiz son derece modern. Tefrişat ve personel eksiklikleri tamamlanarak hasta kabulüne başlanacak” ifadelerine yer verdi.

“Sunulan hizmetin tam karşılığı geri ödeme kurumunca yapılmamaktadır”

Hastanenin idari ve çalışanları hakkında da bilgiler veren Başhekim Beytur, “Turgut Özal Tıp Merkezinde 122’si profesör olmak üzere yaklaşık 700 akademik personel ve yaklaşık 2 bin 500 idari personel ile hizmet vermekteyiz. Sağlık sektörü oldukça zorlu mali kriz içerisindedir. Malzeme temini oldukça zorlaştı, bazı malzemeler bulunamaz hale geldi. Sunulan hizmetin tam karşılığı geri ödeme kurumunca yapılmamaktadır. Sağlık Uygulama Tebliğindeki fiyatların çoğu 15 yıldır artırılmadı ama 15 yılda maliyetlerin artış seviyesini takdirinize bırakıyorum. Turgut Özal Tıp Merkezi Malatya’mızın güzide bir kurumu, hepimizin ortak değeri. Kurumumuzun verdiği hizmetleri sürdürebilmesi için şehrimizin tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacı var” diye konuştu.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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