Darende’de de yarıyıl karneleri dağıtıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde de yarıyıl karneleri dağıtıldı.

Darende’de lise, ilk ve orta öğrenim okulların da öğrenim gören 5 bin 297 öğrenci, yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanını yaşadı.

Kaymakam Malik Çalışır, Hacı Hasan Başer Ortaokulu’nda yapılan karne törenine katılarak, öğrencilere karnelerini verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce de, Darende genelinde 29 okulda bin 800 lise düzeyinde olmak üzere toplam 5 bin 297 öğrencinin karne aldığını söyledi. İnce, ilçede 423 eğitim çalışanının öğrencilerle yarıyılı tamamladığını belirtti.

Hacı Hasan Başer Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kutlu ise başarılı bir eğitim dönemi geride bıraktıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, öğretmen ve öğrencilerine güzel bir yarıyıl tatili dileğinde bulundu.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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