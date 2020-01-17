Darende’de kar etkili oluyor Şehirler arası yolda ulaşımda aksama yaşanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Darende ilçesinde kar ve tipinin etkili olduğu, şehirler arası yolda zaman zaman ulaşımın aksadığı bildirildi.

Geceden beri devam eden kar ve tipi nedeniyle, MalatyaKayseri kara yolunda zaman zaman ulaşımın aksadığı, zincirsiz ve takozsuz araçların geçişine izin verilmediği belirtildi. İlçede yüksek kesimlerde kar kalındığı 25 santimetreyi bulurken, kardan kapanan kırsal mahalle yollarında açma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.