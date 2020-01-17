Karne hediyesi Malatya Park’tan

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne karnesini götüren öğrencilere eğlence oyunlarının biletleri hediye edildi.

20192020 eğitim öğretim yılında bugün karnelerini alan öğrencileri MalatyaPark’ta unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu yılda karnelerini getiren öğrencilere hediyeleri verildi. Sabahın erken saatlerinde AVM’ye gelen binlerce öğrenci, girişi katta karnelerini göstererek Playland, Bowling Adası, Trentırtıl, Buzpark ve Trambolin için ücretsiz hediye kartlarını aldılar.

Kısa sürede hediyeler tükenirken, yaklaşık 5 bin öğrenci karne heyecanını Malatya Park’taki eğlence alanlarında yaşadı.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.