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Malatya’da, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 8 kaçak mülteci yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında icra edilen arama faaliyeti esnasında iki yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapmış olan Afganistan uyruklu 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında, İl Göç Müdürlüğüne teslim edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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