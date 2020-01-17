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MALATYA'da, jandarma tarafından kimlik kontrolü yapılan yolcu otobüsünde, 8 kaçak göçmen yakalandı.

MalatyaElazığ karayolu Kömürhan Köprüsü'nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan yolcu otobüsünde, kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 8 kişinin, sahte belge ile yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülerek, acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçakların, sınır dışı edileceği belirtildi.



MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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