Malatya'da aranan 11 kişi yakalandı

MALATYA'da, polisin yaptığı şok uygulamalarda 5 bin 939 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen kişiler ile üzerlerinde silah çıkanlar ve uyuşturucu ticareti yapanların da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde 5 bin 939 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler ile üzerlerinde silah ve uyuşturucu çıkan 11 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin araç ve kişiler üzerinde yaptığı aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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