DEAŞ'lı terörist polis uygulamasında yakalandı

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce hakkında işlem yapılan yabancı uyruklu bir DEAŞ'lı ise ülkesine geri gönderildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda ekibin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 939 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 75 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Uygulamalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 27 adet uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Eğlence mekanları ve toplam 77 parkın da kontrol edildiği uygulamada, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu şüphesiyle hakkında daha önce adli işlem yapılan yabancı uyruklu bir şahıs ile yine DEAŞ üyesi olarak aranan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken DEAŞ'lı terörist ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uygulamada ayrıca 13 taksi durağı, 11 muhtarlık ve 2 cami imamı da önleyici hizmetler kapsamında ziyaret edilerek sorunları dinlendi.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.