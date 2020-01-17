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Final Okulları, potada namağlup şampiyon oldu

İHA

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen basketbol turnuvasında, Özel Malatya Final Okulları Basket takımı namağlup olarak il şampiyonu oldu.

Final Okulları, potada namağlup şampiyon oldu

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen basketbol turnuvasında, Özel Malatya Final Okulları Basket takımı namağlup olarak il şampiyonu oldu.
20192020 eğitim öğretim yılında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası düzenlendi. Kent genelindeki devlet ve özel liselerin katıldığı turnuvada Final Okulları Basket Takımı, karşılaştığı tüm takımları farklı bir şekilde yenerek turnuvayı namağlup tamamladı.
İl Şampiyonu olan basket takımı kupasını alırken, Okul Kurucu Müdürü Hasan Doğan, Malatya Final Okullarının potada her zaman olduğu gibi yine zirvede olduğunu ifade ederek, “Takımımızı ve teknik ekibi tebrik ederiz. Malatya’yı çıktığı bir üst tur müsabakalarında temsil edecek takımımıza gönülden başarılar diliyoruz. Başarıyı her alanda gelenek haline getiren Final Okulları, öğrenci ve öğretmenlerine destek olmaya devam edecektir” dedi.

MALATYA

17 Ocak 2020 Cuma

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