Arguvan’da karne heyecanı

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Malatya’nın Arguvan ilçesinde de 20192020 eğitim öğretimi yarıyıl tatili karne töreni düzenlendi.

Atatürk ilk okulu ve İmam hatip orta okullunda karne töreni düzenlendi. Karne törenine İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Mal müdürü Yasin Karayıldırım okul idarecileri ve öğretmenler öğrenci velileri katıldılar. Karne töreninde konuşma İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin tatil yapmalarıyla birlikte bol bol kitap okumaları, manevi yönlerini de geliştirmeleri gerektiğini belirten Şahin, bu hususta anne ve babalara önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

Öğrenciler karnelerini ve hediyelerini İlçe kaymakamı Abdullah Şahin den aldıktan sonra toplu fotoğraf çektiler.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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