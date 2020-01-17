Doğanşehir'de proje ofisi açıldı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde, ilçe ile ilgili projeler geliştirmek, proje süreçlerinde kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına rehberlik etmek üzere "Kaymakamlık Proje Ofisi" faaliyete geçirildi.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Proje Ofisinin açılışı nedeniyle yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman kişiler tarafından, bu yıl eğitimlerine ve proje yazma çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Köroğlu, "İlçede bilimsel, sosyal, kültürel, turizm, tarım, ekonomi gibi alanlarda başarılı projeler oluşturabilecek, yenilikçi vizyonla ilçemize katkıda bulunmayı hedefleyen proje ofisi, bu konuda sivil toplum kuruluşlarına, dezavantajlı kesimlere de rehberlik edecektir. Yenilikçi fikirlerle İlçemize katkıda bulunabileceğine inanan tüm vatandaşlara ve özellikle gençlere proje ofisinin kapısının daima açık olacaktır" dedi.

MALATYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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