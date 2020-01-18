Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Gönül Tellerimizi Titreten Türküler 2" konseri verildi.
Konserde sevilen türküler seslendirildi. Yoğun ilgi gören konser, büyük beğeni topladı. Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
MALATYA
18 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:09
- GÜNEŞ 07:35
- ÖĞLE 12:42
- İKİNDİ 15:17
- AKŞAM 17:39
- YATSI 19:00