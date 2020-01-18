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Fransa’da, Yeşilyurt Belediyesi’ne uluslararası ödül

İHA

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül Törenine katılarak, Yeşilyurt’un kültürel mirasının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması adına başlatılan ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projesinden dolayı verilen ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ başarı ödülünü aldı.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) tarafından desteklenen Kent Araştırmaları Enstitüsünün Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO Binasında düzenlediği 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül törenine, dünyanın farklı ülkelerinden gelen Belediye Başkanları, tarihçi, araştırmacı ve akademisyenlerden oluşan çok sayıda davetli katıldı.
Yoğun ilgi altında gerçekleşen ödül törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, Anadolu kültürünün eşsiz öğelerini içerisinde barındıran Yeşilyurt’un kendisine özgü tarihsel kimliği ve kültürel yapısını gün yüzüne çıkarmak adına farklı yatırımları içerisine alan ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projesinden dolayı 2019 Yılı Uluslararası ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ başarı ödülü takdim edildi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ödül töreni sırasında ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projesi hakkında davetlilere detaylı bilgiler paylaştı.
“Ülkemize, kentimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun”
Ödül töreninden sonra çeşitli televizyonlar ve ajansların sorularını yanıtlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi bölgeleri, turistik mekanları ve doğal güzelliklerini doğru, akılcı ve planlı yatırımlarla tüm dünyanın beğenisine sunmak adına dikkat çekici ve farklı yatırımlar uyguladıklarını ifade ederken, büyük bir çaba ve gayretlerin sonucunda Fransa’da aldıkları uluslararası ödülün Türkiye’ye, Malatya’ya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni etti.
“Yeşilyurt’umuzun kapılarını tüm dünyaya açmış olduk”
‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projesiyle Yeşilyurt’un kapılarını tüm dünyaya açtıklarını ifade eden Çınar, şunları söyledi:
“Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO Binasında düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül törenine katılarak, ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projemizden dolayı verilen ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ başarı ödülünü büyük bir gururla aldık. Bu ödülümüz ülkemize, kentimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Tarihi ve kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkartmak adına attığımız adımların, yaptığımız projelerimizin böylesi değerli ödüllerle takdir edilmesi çalışmalarımızın önemini bir kere daha gözler önüne sermektedir. Yeşilyurt’umuzun sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın zenginliğini koruyarak geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız projelerle ilçemizin zenginlikleriyle uluslararası kimlik kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu özel ödülle birlikte Anadolu kültürünün tüm eşsiz ögelerini içine barındıran Yeşilyurt’umuzun kapılarını tüm dünyaya açmış olduk, bundan ayrıca gurur duyuyoruz. Şehirleşmeye ve kentsel dönüşüme özen gösterdiğimiz kadar ecdat yadigarı tarihi evlerimiz, camilerimiz, köprülerimiz ve konaklarımız ile sokaklarımızı restore ederek tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıp, kültürel mirasımızın hak ettiği değeri görmesi adına çalışıyoruz. Kadim Çırmıhtı’da bulunan tarihi konaklarımızı restore ederek her birine ayrı fonksiyonlar yüklüyoruz, ‘Lezzet Vadisi’ projemizle yemeklerimizi tanıtıyoruz, Kent Belleği ve Tekstil Müzesi kurmak adına çalışıyoruz. Tüm bu projelerimizin dünya çapında bir ödülle taçlandırılması, bizlerin çalışma isteği ve azmini artıracaktır. Bizim tek gayemiz var o da; bölgemizi geliştirmek, farklı ve dikkat çekici yatırımlarla Malatya ve Yeşilyurt’un tarihsel yapısını ön plana çıkarmak ve turizm potansiyelini artırmaktır. Buradaki davetlilere Malatya’mızı ve Yeşilyurt’umuzu tüm yönleriyle anlatıp, doğal ve tarihi zenginliklerimizi yerinde görmelerini, yöresel lezzetlerimizi yerinde tatmalarını tavsiye ettik. Yanımızda getirdiğimiz Malatya Kayısımız ve diğer yöresel ürünlerimizi katılımcılara ikram ettik. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcıların yöresel lezzetlerimizin yanı sıra Yeşilyurt’la ilgili hazırladığımız tanıtım görüntülerine yoğun ilgi göstermeleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. “
“Cumhurbaşkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ederim”
Uluslararası ödülle taçlandıran yatırımların hayata geçmesinde destek veren herkese teşekkürlerini sunan Başkan Çınar, “Fransa’da bugün Malatya ve Yeşilyurt konuşuluyorsa bunda herkesin emeği, katkısı ve desteği vardır. Aldığımız uluslararası ödül, gayret ve çabalarımızın uluslararası alanda da takdir gördüğünün bir göstergesi olması kadar hep birlikte çalışmanın hep birlikte inanmanın çok güzel bir sonucudur. İdeal Kentler Ödül Töreninde Malatya’yı en güzel şekilde temsil etmenin onurunu yaşadık. Yeşilyurt’umuzun tarihsel mirasını geleceğe taşımak adına farklı alanlarda gerçekleşen yatırımları içerisine alan ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projemizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Bürokratlarımıza, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, İlçe Kaymakamlarımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanlarına, Kurum Müdürlerimize, Mahalle Muhtarlarımıza, Yerel ve Ulusal Medya Kuruluşlarının temsilcilerine, Gastronomi Platformu Üyelerine, bizlerden dua ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize, birlikte çalışmaktan her zaman onur duyduğum mesai arkadaşlarıma, eşime ve çocuklarıma Fransa’dan selam ve saygılarımı gönderiyorum” diye konuştu.
Başkan Çınar, davetlilere Malatya kayısısı ve yöresel ürünler hediye etti
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ödül törenine katılan davetlilere Malatya Kayısısı başta olmak üzere bölgeye özgü yöresel lezzetlerin olduğu hediye paketlerini takdim etti. Kent Araştırmaları Enstitüsü yetkililerinin yanı sıra törene katılan davetlilerde, kültürel mirasın korunmasına yönelik hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ettiler.

MALATYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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