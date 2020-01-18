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Pütürge’de yarım kilogram esrar ele geçirildi

İHA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine bir araçta yapılan aramada 500 gam kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Pütürge’de yarım kilogram esrar ele geçirildi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine bir araçta yapılan aramada 500 gam kubar esrar maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pütürge ilçesi Üçyaka Mahallesinde devriye gezerken, yol kenarında park halinde bir aracı fark etti. Aracın yanında bulunan 3 şahsın şüpheli hareketleri üzerine araçta detaylı arama yapan jandarma ekipleri şoför koltuğunun altına gizlenmiş halde poşet içerisinde 500 gram esrar ele geçirdi. Araçta ayrıca 1 adet hassas terazi de ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

MALATYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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