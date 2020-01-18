Pütürge’de yarım kilogram esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine bir araçta yapılan aramada 500 gam kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pütürge ilçesi Üçyaka Mahallesinde devriye gezerken, yol kenarında park halinde bir aracı fark etti. Aracın yanında bulunan 3 şahsın şüpheli hareketleri üzerine araçta detaylı arama yapan jandarma ekipleri şoför koltuğunun altına gizlenmiş halde poşet içerisinde 500 gram esrar ele geçirdi. Araçta ayrıca 1 adet hassas terazi de ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

MALATYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.