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Akçadağ Belediyesi’nin ‘Karbon ayak izi envanteri’ kitabı tanıtıldı

İHA

Akçadağ Belediyesi'nin AB destekli hazırladığı Akçadağ da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması" projesi kapsamında ilçenin karbon ayak izi çıkarıldı. Kentsel karbon ayak izi envanteri kitabının tanıtımında konuşan Başkan Ali Kazgan, sağlıklı bir kent olmayı amaçlayan belediyecilik anlayışı ile sera gazı salımının azaltılmasına katkı sunduklarını söyledi.

Akçadağ Belediyesi’nin ‘Karbon ayak izi envanteri’ kitabı tanıtıldı

Akçadağ Belediyesi’nin AB destekli hazırladığı Akçadağ da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması” projesi kapsamında ilçenin karbon ayak izi çıkarıldı. Kentsel karbon ayak izi envanteri kitabının tanıtımında konuşan Başkan Ali Kazgan, sağlıklı bir kent olmayı amaçlayan belediyecilik anlayışı ile sera gazı salımının azaltılmasına katkı sunduklarını söyledi.
Akçadağ Belediyesi tarafından 12 ay boyunca uygulan ve geçtiğimiz yıl sonlandırılan ‘Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması’ projesi kapsamında ‘Kentsel Karbon Ayak İzi Envanter Analizi El Kitabı’nın tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bir otelde gerçekleşen tanıtımda konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, enerji ihtiyacının karşılanması için yakılan kömür, doğalgaz, petrol ve fosil yakıtlardan atmosfere salınan sera gazlarının konsantrasyon etkisi ile sera gazı salımına neden olduğunu ifade ederek “Bu gazlarında önemli birisini karbondioksit oluşturmakta. Akçadağ Belediyesi olarak sağlıklı bir kent olmayı amaçlayan belediyecilik anlayışı işle ilçemizin iklim değişikliğindeki rolünü belirlemek sera gazı salımının azaltılması konusunda kendimize düşen görevi yerine getirmek amacı ile karbon gazı ayak izi envanteri ve analiz projesini geliştirdik” dedi.
Karbon ayak izinin kentlerdeki fosil kaynaklı enerji üretimi ve tüketiminden kaynaklanan karbondioksit başta olmak üzere sera gazlarının çevreye verdiği uluslararası bir ölçüm olduğunu ifade eden Kazgan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kurumsal faaliyetler arasında bulunan barınma, sanayi, ticaret, tarımsal alanlarda kentimizde kaynaklanan sera gazı salım tablosunu ortaya koyduğumuz bu projenin iklim değişikliği ile mücadele konusunda toplumsal mücadelede farkındalığının artırılması ve çözümler üretilmesine örnek teşkil edeceğini umuyorum”
Akçadağ Belediyesi’nin geçmişinde şuana kadar hiçbir AB Projesinin olmadığını da anımsatan Kazgan, “Türkiye geneli projesi kabul edilen 5 ilçe belediyesinden biri Akçadağ Belediyesi. Akçadağ olarak, küçük bir belediye olarak da elde ettiğimiz bu başarıyı herkesin takdirine bırakıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Daha sonra söz alan Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar’da, birliklerine bağlı 74 üye belediyeden 14’ünün bu çalışmayı yaptığını ve Akçadağ Belediyesi’nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Projeyi hazırlayan Belediye Başkanı Kazgan ile Proje Koordinatörü Eyüp Işık’a teşekkür eden Ar, “Karbon ayak izinin nasıl hesaplanacağı konunda belirli sürelerle eğitimler veriyoruz. Bu çalışmalarla üye belediyeleri bilgilendirerek, burada olduğu gibi sonuçları kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.
Tanıtım programına katılan Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe ise iklim değişikliği olaylarının aslında çok uzaklarda olan bir kavram gibi düşünülmemesi gerektiğini belirterek, “Oysa şuanda cebinizdeki paranın yüzde 24’lük kısmını iklim değişikliği nedeniyle ödüyorsunuz. Eğer bu süreç yaşanmamış olsaydı, bugün yaptığınız gıda harcamalarında yüzde 25 daha az ödeyecektiniz. Ama biz bunları zam, ekonomi, siyaset olarak algılıyoruz” ifadelerini kullandı.
Dünyamız sınırları olan bir küre olduğunu da belirten Türe, “Biz bu küreye artık fazla geliyoruz. Bunun nedenleri de dünya nimetlerini havayı, suyu, gıdayı gerektiğinden fazla kullanmamızdan kaynaklanıyor” dedi.
Kişi başına düşen iklim değişikliğine neden olan zararlı sera gazının azaltılmasını her bireyin sağlayabileceğini de belirten Türe, “En basit örneği verecek olursak, her evde elektrikli çaydanlıklar var. Bir fincan kahve içeceksiniz çaydanlığı ağzına kadar doldurup kaynatıyoruz. 6 litre suyu ısıtıyorsunuz ve enerji sağlıyorsunuz ama bir fincan içtikten sonra suyu soğutmaya bırakıyorsunuz. Bunun yerine bir fincanlık suyu kaynatırsanız daha az enerji harcamış olacaksınız. Bunun gibi birçok örnekleri var. Eğer bunlar olmasaydı bugün fazladan termik santraller, barajlar, doğalgaz çevrim santralleri yapmak zorunda olmazdık.” diye konuştu.
Her bireyin karbon ayak izinin küçülmesi için her şeyi sağlıklı ve verimli kullanması gerektiğini belirten Türe, bunun içinde bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Türe, “Belli bir yaştan sonra ayak izini değiştiremezsiniz ama karbon ayak izinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için çaba sarf ederseniz, dünya için önemli bir çaba sarf etmiş olursunuz. Böyle bir işi başlatan Akçadağ Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
Tanıtım programının sonunda ise Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’a ‘Kentsel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele’ nedeniyle sertifika takdim edildi.
Programa konuşmacıların yanı sıra Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu, Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin ve çok sayıda davetli katıldı.

MALATYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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