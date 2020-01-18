Hekimhan Festivalinin tarihi belli oldu

Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali’nin, bu yıl 1819 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ festival ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ceviz ve Maden diyarı olan Hekimhan’ın artık geleneksel hale gelen ve Hekimhan Belediyesinin organize ettiği Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali’nin 9’uncusunun bu yıl 18 19 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivallerin yöre halkının hasret giderdiği ve yapılan etkinliklerle dostlukların pekiştirildiği önemli organizasyonlar olduğunu dile getiren Başkan Karadağ, "Hekimhan’ın turizm potansiyelini artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapabilmek amacıyla ilki 2009 yılında düzenlenen Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali, üstün başarılar elde edilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin tümünün bir arada başarılı organizasyonlarla halka sunulması Hekimhan’ın ulusal ve uluslararası platformda tanıtılmasına yol açmıştır. Sonuç olarak festivaller barışa, dostluğa kardeşliğe, kültüre, ekonomik ve toplumsal gelişmeye önemli katkılar sağlarlar. Hekimhan’ımızın daha çok gelişmesi, tarihi ve coğrafi tanıtımının yapılmasının yanı sıra sosyal yaşama sağladığı önemli katkılar nedeniyle tertiplenen bu organizasyonun daha geniş katılımlı olması ve daha büyük yararlar sağlaması temennisiyle, 9’uncu Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali ilçemize ve insanımıza hayırlı olsun. Festival programının içeriği festival tertip komitesi tarafından en kısa zamanda halkımıza duyurulacaktır.” ifadelerine yer verdi.

MALATYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.