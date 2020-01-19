Malatya’nın Pütürge ilçesinde, ‘Minik Yürekleri Isıtma Projesi’ kapsamında yapılan örgüler, öğrencilere dağıtıldı.

Pütürge Halk Eğitim Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca başlatılan ‘Minik Yürekleri Isıtma Projesi’ kapsamında Halk Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde İşKur İl Müdürlüğüyle yapılan işbirliği çerçevesinde örgü kursu açıldı. Örgü kursunda, kursiyerlerin örmüş olduğu atkı ve bereler, İlçenin Çayköy ve Ormaniçi İlkokulunda birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Atkı ve berelerin öğrencilere dağıtım programına, Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Kadir Toper, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Serap Polat Kızılırmak ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Naci Karaçay katıldı.

Proje kapsamında ilçedeki tüm birleştirilmiş okullarda eğitim gören öğrencilere atkı ve bere dağıtımı yapılacağı belirtildi.

MALATYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:08

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