Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler, Malatya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile Ankara’da buluştu.

Ankara Hakim Evi’nde düzenlenen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Hakkari Valisi Malatyalı İdris Akbıyık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, sivil toplum kuruluşu ve mesleki teşekkül temsilcileri, Ankara da görev yapan Malatyalı bürokratlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Malatyalı üst düzey yöneticiler, Malatya’da görev yapmış valiler, bürokratlar, yargı mensubu üyeleri ile Ankara Malatyalılar Derneği üyeleri katıldılar.

"Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yer"

Programda, açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Malatyalıların çok güçlü insanlar olduğunu belirten Başkan Gürkan, Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan şehri olarak tarif ettiklerini söyledi.

Mazisi aydınlık ve parlak olan Malatya’nın, geleceğinin de aydınlık ve parlak olması gerektiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya demek Türkiye demektir. Neden böyle tarif ediyoruz biliyor musunuz? Anadolu’yu Ana Yurt yapan yer olduğu için, Malatya demek Dünya demek. Çünkü Malatya Dünya insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır. Malatya’da görev yapan çok değerli bürokratlarımız var aramızda. Geçmişte Malatya’nın her metrekaresine önemli hizmetler yapmışlar. Şimdilerde bizler gibi Malatyalılar. Onlara da huzurlarınızda yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"Malatya’da geçirdiğim günler, bizim için zenginlik oldu"

Ankara Valisi Vasip Şahin’de kısa bir selamlama konuşması yaptı. Vali Şahin, “Program için Başkanımız Selahattin Gürkan aradı. Fazla bir hazırlık yapamadıklarını belirterek, programdan bahsetti. Kısa bir sürede tüm Malatyalıları ve Malatya’da görev yapmış yöneticileri toplamak zor olsa da bunu başarmışlar. Bu Malatya’nın gücünü gösteriyor. Bu Malatya’ya has bir duygu. Ben bunu Malatya’da yaşadım. Birlik, beraberlik noktasında Türkiye’ye örnektir. Toplumu da saygın ve örnektir. Malatya’da geçirdiğim günler, bizim için zenginlik oldu. Her yerde ifade ettiğim gibi Malatyalılara kapımız ve gönlümüz daima açıktır. Kadirşinaslığınız ve vefanız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyanın ve Türkiye’nin en güzel kenti olan Malatya’nın Milletvekili olduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Gücümüzün yettiği kadar Malatya’mızı temsil etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Dört dörtlük adamlarla, Türkiye’nin Başkenti Ankara’da bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Sadece Malatya’da doğmuş, büyümüş değil. Yolu Malatya’dan geçen, Malatya’ya emek sarf eden bütün bürokratlarımıza, yöneticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin başkentidir Malatya"

Sözlerine, sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin başkentinin Malatya olduğunu daima söylediğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenekçi, “ Malatya’yı Türkiye’nin her yerinde hakkıyla temsil eden çok güzel insanlarımız var. Yolu Malatya’dan geçip çok büyük dostluklar kuran ve güzel Malatya’mıza hizmet eden bu değerli toplulukla bir araya gelmek bizleri ayrıca mutlu etti. Türkiye’nin birliği ve beraberliği noktasında Malatya büyük görevler ifa ediyor” şeklinde konuştu.

Malatya eski Valisi Mustafa Şahin, “Bende, eşimde kalben Malatyalı kaldık. Malatyalılar Malatya’yı yaşıyorlar. Fakat biz görev yapmış bürokratlar olarak, Malatyalıların candan sevgisi, içtenliği, Türkiye’nin sorunları karşısındaki duyarlılığı, yakın ilgili hep içimizde kalmıştır” dedi.

"Ortak paydamız Malatya olunca bir araya gelmeyi başarabiliyoruz"

Malatya’nın çok zengin bir mozaiğe sahip olduğunu belirten eski bakan ve milletvekili Malatyalı Güldal Akşit, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Kısa zamanda bu güzel salonu oluşturmak zor olmasına rağmen başarmış. Demek ki biz ha deyince bir araya gelen bir birlikteliğe sahibiz. En güzel yanımızda bu. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Hayata bakışımız farklı olabilir. Ama ortak paydamız Malatya olunca bir araya gelmeyi başarabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hemşehrilerimizin şehriyle iç içe olması bizlerin elini güçlendiriyor"

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuz Ata Sadıkoğlu’da yaptığı konuşmada, Malatya’da sanayi alanında çok önemli yatırımların olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, “Malatya da 5bin 300 istihdam sağlayacak, yatırımcıları organize sanayi bölgemize gelmelerini sağladık. Malatya’dan çıkıp, Malatya’dan kopmayan hemşehrilerimizin şehriyle iç içe olması bizlerin elini güçlendiriyor” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden, Hakkari Valisi Malatyalı olan İdris Akbıyık, “Yaklaşık 15 aydır Hakkari Valiliği yapıyorum. Aynı zamanda belediye başkan vekilliği de yapıyorum. Akıllı Kentler Birliği toplantısı nedeniyle buradaydım. Bu programa davet edilince Malatya’lılık duygusuyla diğer bütün programları iptal edip katılmak istedim. Değerli büyüklerim, dostlarım ve hemşehrilerimle, yolu Malatya’dan geçen değerli bürokratlarımızla birlikte olmaktan onur ve gurur duydum” şeklinde konuştu.

"Malatya ilim, irfan merkezidir"

Malatya’ya hizmet etmekten onur duyduğunu belirten eski Malatya Valisi Saffet Arıkan Bedük, “Nasıl siz Malatyalı olmak bir onur diyorsanız. Gerçekten Malatya’da hizmet etmekte bizler içinde bir onurdur. Özal beni özellikle Malatya’ya görevlendirmişti. Ben bir Malatyalı görünce sanki Özal’ı görüyorum gibi geliyor bana. Böyle bir ruh kazandım. Malatya nedir? Malatya ilim, irfan merkezidir. Malatya bir turizm merkezidir. Malatya iyi insanların yetiştiği bir merkezdir” ifadelerini kullandı.

"Malatyalının zorluklarla nasıl mücadele edeceğini çok iyi bilen bir Malatyalıyım"

40 yıldır Türk Spor Dünyası içinde bulunduğunu belirten, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı, Malatyalı Akif Üstündağ, “Bir Malatyalı olarak Türk sporuna önemli emekler vermiş, oyunculuk, milli takım, futbol federasyonu yöneticiliği, basketbol dünyası ve son 3 yıldır da Voleybol Federasyonu Başkanı olarak Türk sporuna hizmet üretiyorum. Ben bir Malatyalının neler yapabileceğini, zorluklarla nasıl mücadele edeceğini çok iyi bilen bir Malatyalıyım. 5 ay önce Avrupa ikincisi olan Filenin Sultanları geçtiğimiz birkaç gün içinde olimpiyat yarışmalarına giden tek takım olması ve bu başarının altında bir Malatyalının olması, beni ayrıca gururlandırıyor” diye konuştu.

